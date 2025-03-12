Подписан указ о системе обмена данными о мигрантах в рамках Союзного государства

Лукашенко 12 марта подписал указ №107 "Об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства", сообщает его пресс-служба.

Указ принят "в целях совершенствования подходов к формированию единого миграционного пространства на общих принципах государств - участников договора о создании Союзного государства". Документ направлен на реализацию белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства.

Указом предусматривается создание информационной системы обмена сведениями о пересечении границы в пунктах пропуска, выданных и изъятых (аннулированных) документах на право въезда и выезда (транзита), а также удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства.

"Функционирование информационной системы позволит обмениваться сведениями в электронном виде в режиме реального времени о гражданах третьих стран, что повысит оперативность и упростит процедуры взаимодействия государственных органов и организаций в ходе обеспечения национальной и общественной безопасности", - говорится в комментарии к указу.