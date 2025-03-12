В Европарламенте призвали прекратить покупку ключевых ресурсов у РФ

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали полностью отказаться от импорта из России ряда ключевых товаров, включая удобрения и природные ресурсы, а также потребовали усилить санкции против России и ее союзников. Соответствующие призывы содержатся в резолюции о поддержке Украины со стороны ЕС, принятой в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Призываем ввести запрет или адресные тарифы на российский импорт в ЕС с целью полного прекращения поставок зерна, калия и удобрений, а также сырья, включая сталь, уран, титан, никель, древесину и изделия из нее, а также все виды нефти и газа", - говорится в одном из пунктов документа.

В нем также содержится призыв к новым санкциям против секторов, "имеющих особое значение для российской экономики", в частности, банковского сектора, металлургии, атомной промышленности, химической промышленности и сельского хозяйства, а также против поставщиков сырьевых товаров, таких как алюминий, сталь, уран, титан и никель. При этом запрет на импорт древесины, по их мнению, должен затрагивать и товары из Беларуси.

В будущем пакете санкций предлагается ввести санкции и против "всех известных танкеров теневого флота" и любых танкеров и их владельцев, нарушающих Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов. Европарламентарии настаивают на контроле за соблюдением запретов на заход в территориальные воды стран ЕС всем судам, независимо от флага, если они не соблюдают международные правила относительно передачи грузов с судна на судно (STS) в море или незаконно выключили свою автоматическую идентификационную систему. Практику передачи российской нефти с судна на судно в водах ЕС также предлагается запретить.

Авторы документа требуют "повысить эффективность и влияние санкций против России", а также "зеркально отразить или расширить санкционную политику против России" и всех государств, создающих условия для обхода санкций", таких как Беларусь, Иран и КНДР. Отдельно они призвал ввести санкции против китайских компаний за поставки товаров двойного назначения, а также против европейских и находящихся за пределами ЕС компаний, уличенных в поддержке обхода антироссийских санкций.

Помимо этого, в резолюции содержится призыв к дальнейшему ужесточению правил въезда в страны ЕС для граждан РФ и Беларуси. Предлагается проводить "более строгие проверки безопасности", требуя среди прочего данные о прохождении военной службы.