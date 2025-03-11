Последнее обновление: 11.03.2025 18:11

Три выпуска белорусских гособлигаций допущены к торгам на Московской бирже

Три выпуска белорусских гособлигаций допущены к торгам на Московской бирже. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Беларуси.

«Замещающие государственные облигации Республики Беларусь 334-го (ISIN BYM000001917), 335-го (ISIN BYM000001925) и 336-го (ISIN BYM000001941) выпусков в настоящее время доступны к торгам на площадках ПАО «Московская биржа» (MOEX)», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее указанные облигации допущены к торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ).

Инвесторы могут проводить операции с ценными бумагами в соответствии с законодательством и биржевыми правилами.



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