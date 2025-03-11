МТС подвел итоги первой недели новых тарифов на мобильную связь в России

МТС поделился первыми итогами после запуска с 1 марта более комфортных тарифов на мобильную связь между Беларусью и Россией.

Как сообщает пресс-служба МТС, объем исходящих звонков на родину вырос более чем в 2 раза, а интернет-трафик на территории соседнего государства — в 1,6 раза.

По данным МТС, за первые 7 дней количество пользователей голосовой связью при поездках в Россию увеличилось на 30%. При этом все больше абонентов совершают звонки в родную страну: спрос на исходящие вызовы в Беларусь вырос сразу на 60%. Объем минут, использованных на звонки в республику, увеличился в 2,1 раза, а входящий голосовой трафик показал рост в 40%.

Количество белорусских абонентов, воспользовавшихся передачей данных в России, увеличилось на 20%. При этом объем использования интернета в российских сетях вырос сразу на 60%.

Напомним, с начала марта абоненты впервые получили возможность ежемесячно использовать на территории России до 150 минут исходящих вызовов в Беларусь в рамках своего тарифа. Количество минут на входящие звонки увеличилось с 40 до 150 в месяц. Также пользователям каждый месяц доступно до 5 Гб интернет-трафика, стоимость которого составляет в среднем 5 рублей за 1 Гб.

Для их использования достаточно проверить наличие услуг «Роуминг» и «Передача данных». Следить за остатками голосового и интернет-трафика можно в мобильном приложении «Мой МТС» или через USSD-запрос *448#. Подробнее о действующих тарифах в России можно узнать на сайте МТС.