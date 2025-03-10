Беларусь и РФ внесут изменения в договор о военно-техническом сотрудничестве

Путин своим распоряжением одобрил проведение российско-белорусских переговоров о заключении протокола, который внесет изменения в договор между Россией и Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о проведении переговоров о заключении протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 г.", - говорится в опубликованном документе.