Россия пытается сдержать поток китайских автомобилей в страну пошлинами

Россия пытается сдержать поток китайских автомобилей, которые массово заполонили ее рынок.

Власти, в частности, повысили утилизационный сбор для импортных авто, фактически увеличив пошлины для китайских производителей. Об этом пишет Financail Times.

Чтобы защитить местных производителей, Россия с января 2024 года подняла утилизационный сбор до $7500 для большинства легковых авто. До 2030 года этот налог планируют повышать на 10-20% ежегодно.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в прошлом году экспорт китайских авто в Россию вырос в семь раз по сравнению с 2022 годом. Это стало возможным из-за санкций, которые закрыли для России доступ к европейским, американским и японским брендам.

По информации ассоциации, в 2023 году китайские бренды заняли 63% российского авторынка, тогда как доля местных производителей упала до 29%. Лидером среди китайских компаний стала Chery, которая продала в России 430 тыс. авто за первые три квартала 2024 года.

Кроме пошлин, в России начали тщательнее проверять китайские авто на соответствие стандартам безопасности. Из-за выявленных нарушений уже запрещена продажа одной модели грузовика, а чиновники предупреждают о возможных новых ограничениях.

На фоне активного экспорта китайские приграничные города, в частности Суйфеньхэ, стали ключевыми центрами торговли с Россией. В прошлом году оттуда было экспортировано товаров на $1,9 млрд, что в пять раз больше, чем в 2020 году.