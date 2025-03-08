Последнее обновление: 08.03.2025 14:00

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении ведомства.



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