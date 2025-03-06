РФ хочет ратифицировать договор с Беларусью по контролю за финансовым рынком

Соглашение между Россией и Беларусью о сотрудничестве, обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком поможет гармонизации банковских систем двух стран. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, на котором обсуждался законопроект о ратификации договора.

"Этот документ позволит продвинуться в выполнении программы по гармонизации норм регулирования деятельности банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, других организаций, действующих на территории наших стран, и обеспечить создание единых принципов защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить процедуры проведения совместных проверок, трансграничных операций, ну, и, конечно, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики наших государств", - сказал Мишустин, которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

Российский чиновник уверен, что эти меры "помогут продолжить развитие делового партнерства Москвы и Минска". И будут способствовать реализации "многих перспективных проектов, в том числе и бизнесом".

Межправительственное соглашение было подписано в августе 2024 года.