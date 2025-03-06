РФ изучает возможность строительства в Беларуси дата-центра

РФ рассматривает возможность строительства в Беларуси большого центра обработки данных. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин во время беседы с Лукашенко, который сегодня отправился на проходящую в Минске выставку российских беспилотников "Демонстрация решений отрасли БАС".

Говоря о совместном развитии платформенной экономики, Орешкин отметил, что это требует строительства новой инфраструктуры. Большой логистический центр уже возводится в белорусском индустриальном парке "Великий камень".

"Еще два в планах: в Минской области и в Орше. Это большой объем инвестиций. Но это не только логистика. Коллеги рассматривают возможность строительства в Беларуси большого центра обработки данных. Есть определенные электроэнергетические мощности, которые можно использовать", - сказал российский чиновник.