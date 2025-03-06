Маркетмейкер Jump Trading вернется на крипторынок США

Чикагская фирма Jump Trading наращивает объемы торгов криптовалютами в США и набирает штат. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на инсайдеров.

Пока компания ищет криптоинженеров для работы с «продвинутой инфраструктурой валдиаторов» и намерена открыть позиции переговорщиков с правительством.

Американские операции Jump Trading сократили из-за давления регуляторов на фоне инцидентов с Terra и FTX.

В частности, против фирмы подали коллективный иск с обвинениями в рыночных манипуляциях со стейблкоином UST и незаконном заработке от продажи токенов LUNA, якобы полученных по скидке в обмен на искусственное завышение цен.

Криптовалютный отдел компании, состоявший из 150 человек в 2022 году, был сокращен вдвое. Бизнес в других странах не был затронут.

Со сменой законодательного климата компания решила вернуться на американский рынок. Одним из предполагаемых проектов для компании после возобновления полноценной работы в США называют создание крипто-ETF.

Напомним, 3 марта Дональд Трамп подтвердил планы о создании криптовалютного стратегического резерва в США.