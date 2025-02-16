Мичиган включился в гонку американских штатов по запуску биткоин-резерва

В Палате представителей штата Мичиган (США) представили законопроект 4087, подразумевающий инвестирование в криптовалюты до 10% от общего и экономического стабилизационного фондов.

В документ также включена опция кредитования в цифровых активах без увеличения финансового риска для получения дополнительной прибыли.

Один из авторов документа Брайан Постумус заявил об амбициях штата стать лидером в области криптовалютной политики, создав стратегический биткоин-резерв (SBR).

Мичиган присоединился к 20 другим штатам, которые рассматривают аналогичные инициативы.

В VanEck подсчитали, что в случае принятия подобных законопроектов возникнет дополнительный спрос на биткоин в размере 242 787 BTC ($23,5 млрд). Оценка консервативна, поскольку не включает потенциальные вложения пенсионных фондов

В январе Дональд Трамп объявил о формировании целевой группы по цифровым активам во главе со специальным советником по ИИ и криптовалютам Дэвидом Саксом.

Одной из задач структуры является оценка перспектив внедрения SBR. В недавнем интервью чиновник подтвердил, что они «изучают» вопрос.

К лоббированию создания биткоин-резервов на федеральном уровне и во всех 50 штатах присоединился крупнейший по капитализации публичный майнер MARA Holdings.

По мнению CEO Satoshi Action Fund Денниса Портера, Юта может стать первым штатом США, где одобрят законопроект о SBR.

В декабре в VanEck подсчитали, что запуск стратегического биткоин-резерва поможет США к 2050 году сократить госдолг на 35%. По их мнению, к 2049 году цифровое золото подорожает до $42,3 млн, показав CAGR в 25%.

Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор оценил эффект SBR для США в $81 трлн.

Напомним, покупка первой криптовалюты в национальный биткоин-резерв на $1 млрд приведет к росту капитализации актива на $20 млрд, согласно расчетам Sygnum.

Ранее аналитик Томас Фаррер спрогнозировал повышение котировок цифрового золота на $50 000 за минуту, когда власти США подтвердят создание SBR.