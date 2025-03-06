В Беларуси подкорректировали требования по обеспечению транспортной безопасности

Постановлением Совмина № 130 от 3 марта 2025 года внесены изменения в постановление правительства № 100 от 14 февраля 2024 года "в целях реализации соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимодействии по обеспечению транспортной безопасности".

В частности, утверждено Положение о требованиях к владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и транспортных средств железнодорожного транспорта.

Документ дополнен Положением о требованиях к владельцам пассажирских терминалов и автомобильным перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности пассажирских терминалов и транспортных средств.

Требования сформированы в зависимости от трех уровней транспортной безопасности.

Постановление вступает в силу через три месяца после официального опубликования.