Казахстанским перевозчикам разрешили пересекать российско-белорусскую границу

Для пересечения российско-белорусской границы казахстанским перевозчикам открыты 6 пунктов пропуска. Об этом пишет Kazinform со ссылкой на Минторговли и интеграции РК.

На площадке Евразийской экономической комиссии казахстанские эксперты доказали, что действия российской стороны не соответствует положениям договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения, что также подтверждено заключением Евразийской экономической комиссии о наличии признаков барьера.

По итогам консультаций российская сторона приняла решение снять ограничение в рамках соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о взаимном признании виз.

Это соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан России и Беларуси.

Таким образом, на сегодня для пересечения российско-белорусской границы казахстанским перевозчикам открыты 6 пунктов пропуска (Юховичи — Долосцы, Езерище — Невель, Лиозно — Кругловка, Редьки — Красная Горка, Звенчатка — Дубовичка, Селище — Новозыбков).

«25 февраля текущего года Евразийская экономическая комиссия официально уведомила, что российской стороной направлена информация о снятии действующего ограничения в связи со вступлением в силу упомянутого Соглашения с 11 января 2025 года. На сегодня казахстанский бизнес может беспрепятственно пересекать пункты пропуска по указанным шести направлениям», - сообщили в Минторговли и интеграции.

Пограничной службой ФСБ России с 8 января 2024 года был установлен полный запрет на пересечение российско-белорусской границы для иностранных перевозчиков, включая казахстанских.

Соответственно, весь транзит, следующий в Казахстан из Европы через территорию Беларуси и в обратном направлении, был заблокирован. В оперативном порядке проведены переговоры между правительствами Казахстана и России, по результатам которых 12 января 2024 г. для казахстанских перевозчиков открыт пограничный переход «Езерище-Невель» (Лобок).

Параллельно казахстанская сторона направила обращение в Евразийскую экономическую комиссию для рассмотрения данного вопроса в качестве барьера.