Австрия приостанавливает процесс воссоединения семей для беженцев

Министерство внутренних дел Австрии приняло решение приостановить воссоединение семей для просителей убежища в стране. Об этом сообщает АРА.

«Министерство внутренних дел ускоряет темпы временной приостановки воссоединения семей лиц, ищущих убежища, согласованных в соглашении правительства. Министр внутренних дел Герхард Карнер проинформирует комиссара Магнуса Бруннера о проекте на встрече со своими коллегами из ЕС в среду», - говорится в заявлении.

В комментарии агентству глава МАС сообщил, что уже принято решение о введении системы квот, и «первая квота равна нулю».

Канцлер Кристиан Штокер, возглавляющий Австрийскую народную партию, отметил, что программа правительства предусматривает немедленное прекращение воссоединения семей беженцев.

«Немедленно – значит сейчас», – подчеркнул он.

Отмечается, что в прошлом году в Австрию приехали 7760 человек в связи с воссоединением семей, а годом ранее – 9254. По данным МВД, значительную часть тех, кто подпадает под воссоединение семьи, составляют дети, что несет дополнительную нагрузку на систему образования в Австрии.

«Правительство пока не объявило, как долго процедура воссоединения семьи будет оставаться приостановленной. Если система будет перегружена, правительство даже не исключает возможности полного прекращения приема заявлений о предоставлении убежища», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в Австрии 3 марта состоялось приведение к присяге нового федерального правительства во главе с Кристианом Штокером. Этот кабинет сформирован консервативной Австрийской народной партией (АНП), Социал-демократической партией Австрии (СДПА) и либеральной НЕОС.