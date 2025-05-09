Немецкий концерн Rheinmetall запускает производство спутников

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и финский производитель спутников с синтетической апертурной радарной системой (SAR) ICEYE заключили меморандум о создании совместного предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions. Об этом сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

Rheinmetall будет владеть 60% нового предприятия, а ICEYE – 40%. Реализация проекта требует еще окончательных договоренностей и согласования с регуляторами.

Начало производства запланировано на лето 2026 года в немецком городе Нойс, недалеко от Дюссельдорфа.

Немецко-финская компания будет выпускать прежде всего SAR-спутники, обеспечивающие снимки высокого разрешения, независимо от погоды или времени суток.

"Этим шагом мы усиливаем наши позиции в космическом секторе и отвечаем на растущий спрос на спутниковую разведку со стороны армий и служб безопасности в мире", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

В свою очередь гендиректор ICEYE Рафал Моджевский отметил, что компания хочет стать основным поставщиком спутниковой разведки для союзных стран и усилить суверенную оборонительную способность Европы.

Сотрудничество между Rheinmetall и ICEYE продолжается уже не первый год. В 2024 году Rheinmetall получила эксклюзивные права на продажу SAR-спутников для военных и государственных пользователей в Германии и Венгрии.

В ноябре 2024 года компании также заключили контракт на поставку спутниковых разведданных для Украины при поддержке правительства Германии.

ICEYE – финский производитель микроспутников. Компания владеет крупнейшей в мире группировкой SAR-спутников и предоставляет изображение Земли в режиме почти реального времени, независимо от погодных условий.

Компания имеет офисы в Финляндии, Польше, Испании, Великобритании, Австралии, Японии, ОАЭ, Греции и США, а ее штат насчитывает более 700 сотрудников.