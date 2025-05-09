Amazon представила робота с чувством осязания

Корпорация Amazon на мероприятии Delivering the Future в Германии представила робота Vulcan с чувством осязания.

Согласно информации, роботы не имеют чувств, несмотря на все их достижения — победы в шахматах, вождения по городским улицам, вытягивание собачьей шерсти из ковров. При столкновении с чем-то они сразу останавливаются, поскольку даже не знают, что врезались.

«Vulcan представляет собой фундаментальный скачок вперед в робототехнике. Он не просто видит мир, он его чувствует, что позволяет реализовать возможности, которые до сих пор были непостижимы для роботов Amazon», - отметил директор компании по прикладным наукам Аарон Парнесс.

Vulcan помогает собирать и укладывать грузы.

«Созданный на основе достижений в области робототехники, инженерии и физического искусственного интеллекта, Vulcan делает работу наших работников проще и безопаснее, повышая эффективность выполнения заказов», - утверждают в компании.

Vulcan — не первый робот Amazon, способный поднимать предметы. Системы Sparrow, Cardinal и Robin используют компьютерное зрение и присоски для перемещения отдельных продуктов или упаковок. Proteus, Titan и Hercules поднимают и таскают тележки с товарами по центрам обработки заказов. Однако благодаря чувству осязания Vulcan открывает новые возможности для улучшения работы предприятий, считают в корпорации.

Amazon хранит товар в обшитых тканью капсулах. Поместить его и вынуть из тесного пространства сложно для роботов, не обладающих природной ловкостью человека. Vulcan — первый, кто имеет подобные навыки.

Робот использует «инструмент на конце руки», напоминающий линейку, прикрепленную к выпрямителю для волос, а также датчики обратной связи, которые сообщают ему, насколько сильно он давит на предмет или как крепко его держит. Это позволяет контролировать силу нажатия, не повреждая товар.

Amazon утверждает, что Vulcan обучен на основе физических данных, включая обратную связь по силе и прикосновению.

Напомним, в 2025 году робот-гуманоид Atlas компании Boston Dynamics начнет работу на американском заводе Hyundai.