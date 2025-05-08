Турецкие авиакомпании отменяют рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщила российская "Ассоциация туроператоров", из аэропорта Внуково авиакомпания Turkish Airlines 8 мая отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул, а авиакомпания Pegasus Airlines - четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум, также семь рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Санкт-Петербурга.

На 9 мая в статусе отмененных во Внуково значатся восемь ночных рейсов Turkish Airlines в Стамбул и Анталью. По информации источников ассоциации, рейсы обеих компаний 9 мая также могут не состояться.

Крупнейшая авиакомпания Турции Turkish Airlines приняла такое решение из-за задержек и отмены авиарейсов в российских аэропортах, сообщил источник в туриндустрии.

По информации от участников рынка, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек, подсчитали в "Ассоциации туроператоров".