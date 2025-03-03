Последнее обновление: 03.03.2025 15:37

Грузия вышла из соглашения СНГ об обмене научно-технической информацией

Грузия вышла из соглашения СНГ об обмене научно-технической информацией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что МИД Грузии обязан незамедлительно известить о прекращении действия соглашения президента и парламент страны, а также руководящий орган СНГ.

Напомним, Грузия официально вышла из состава СНГ в 2009 году, но продолжала участвовать в некоторых соглашениях.

В октябре 2024-го генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев сообщал, что Грузия сохранила участие в 34 соглашениях, регулирующих отношения в экономической сфере в рамках организации.



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