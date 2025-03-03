В Украине стартовал проект "Линия дронов". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно информации, его цель - развивать лучшие подразделения беспилотных систем и масштабировать их боевой опыт в Вооруженных силах Украины.

"Проект предусматривает создание сети специализированных частей, которые получат современное оснащение, необходимые ресурсы и специалистов. Приобщиться могут как военнослужащие, так и гражданские специалисты", - говорится в сообщении.

"Линия дронов" предусматривает создание killzone на 10-15 км, что делает продвижение врага невозможным без потерь предоставляя пехоте воздушное сопровождение и прикрытие", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

Проект уже получил дополнительные 4,6 млрд грн финансирования от Минобороны, которые будут направлены непосредственно на подразделения: закупку БПЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

К инициативе привлечены ведущие БПЛА-подразделения ВСУ: Рарог, К-2, Феникс, Ахиллес и Птицы Мадьяра.

К проекту могут присоединиться как военные, так и гражданские - операторы БПЛА, инженеры, ИТ-специалисты, медики, делопроизводители и другие специалисты, готовые работать с передовыми технологиями и цифровыми инструментами.

Каждый новобранец "Линии дронов" будет проходить специализированную программу боевого применения военных подразделений (БЗВП), которая включает тактическую подготовку, обучение работе с беспилотными комплексами и освоение методов перехвата вражеских дронов.