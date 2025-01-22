Украинский беспилотный авиакомплекс Poseidon допустили к использованию в армии

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс Poseidon украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал, что комплекс предназначен для выполнения ряда специальных задач. Летательные аппараты комплекса оснащены электродвигателями и современной навигационной системой.

Клименков добавил, что Poseidon выполняет задание при температуре от -20°C до +45°C, даже во время сильного ветра. Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

"Рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника", - подчеркнул замглавы Минобороны.