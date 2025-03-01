Российские чиновники звонят в западные компании с предложением вернуться

После активизации переговоров между США и Россией в одну из западных компаний поступили звонки с предложением вернуться на рынок РФ. Об этом пишет Financial Times.

По сообщению издания, российское правительство планировало встречу, чтобы обсудить пути возвращения западных компаний в Россию. Чиновники спрашивали в телефонном разговоре, заинтересована ли компания в потенциальном возвращении.

Сама компания, которую не называют, сообщила, что пока слишком рано обсуждать возвращение своих торговых марок.

Однако ее представитель сказал: "Совершенно очевидно, что многие компании ищут эти возможности".

По оценкам KSE, за три года войны иностранные компании понесли не менее $167 млрд прямых убытков, включая списания и судебные решения, которые привели к частичной конфискации активов.

Активы американских компаний, в частности ExxonMobil, JPMorgan и Universal Beverages, были арестованы на сумму более $4 млрд, причем на американские группы приходится около трети общих потерь западных компаний.

Западные руководители и их советники по вопросам России заявили, что преждевременно ожидать возвращения крупных иностранных брендов.

Многие из них пережили болезненный и дорогостоящий процесс ухода, поскольку Москва ввела растущие сборы, правила и давление с целью продажи определенным влиятельным покупателям. В определенный момент две крупные транснациональные компании, которые пытались выйти из России - Carlsberg и Danone - подверглись конфискации своего российского бизнеса государством.

Несмотря на это, люди, работающие с компаниями, покинувшими Россию, говорят, что после того, как Вашингтон и Москва провели переговоры в Саудовской Аравии в этом месяце, они увидели растущий интерес к возвращению - особенно со стороны США.

В течение последних двух недель дружественные Кремлю СМИ и Telegram-каналы утверждали, что крупные бренды - от модных сетей Zara и Uniqlo до Coca-Cola, Visa и Mastercard - активно рассматривают возможность возвращения.

Ни одна из упомянутых транснациональных корпораций публично не подтвердила таких планов, а люди, близкие к компаниям, заявили, что конкретных планов по немедленному возвращению на рынок нет.