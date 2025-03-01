Беларусь и Россия наконец отменили плату за роуминг мобильной связи

Беларусь и Россия отменили плату за роуминг мобильной связи. Соответствующая резолюция о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории так называемого Союзного государства вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Таким образом, абоненты при поездках из Беларуси в Россию и обратно смогут пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети, в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 ГБ передачи данных в месяц.

Ожидается, что для туристов обеих стран это нововведение станет серьезным стимулом к посещению соседней страны, а для бизнеса упрощение коммуникаций создаст новые возможности для взаимодействия и сотрудничества, особенно в приграничных регионах, где деловые связи особенно тесны.

Беларусь и Россия шли к отмене роуминга с 2017 года. Снижение стоимости звонков, СМС-сообщений и интернет-трафика для российских и белорусских абонентов на территории Союзного государства началось в ноябре 2020 года в тестовом режиме. В августе 2021 года Москва и Минск договорились о начале применения комфортных сниженных тарифов для роуминговых абонентов двух стран на постоянной основе с сентября того же года. С 1 апреля 2022 года вступило в силу решение об отмене на территории СГ платы за входящие звонки.