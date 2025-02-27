Ростех будет поставлять решения по кибербезопасности в Беларусь

Единый центр компетенций по информационной безопасности госкорпорации Ростех «РТ-Информационная безопасность» начинает экспорт линейки своих продуктов RT Protect и флагманского продукта RT Protect EDR в Беларусь. Разработчик заключил соответствующий договор с центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, в рамках контракта Axoft предложит своим партнерам и их клиентам в Беларуси решения на основе анализа наиболее актуальных угроз, обеспечивающие кибербезопасность в соответствии с государственными нормативами.

«РТ-Информационная безопасность» будет сопровождать поставляемые продукты на всех этапах: от внедрения до минимизации последствий хакерских атак.

«В условиях растущей сложности угроз ИБ и требований к соблюдению нормативных стандартов, экосистема RT Protect помогает компаниям надежно защищать свои данные и бизнес-ресурсы. Мы уверены, что наши продукты станут востребованными на рынке Беларуси благодаря простоте внедрения и обслуживания, а также доказанной эффективности. Вместе с Axoft мы планируем активно развивать экосистему, предоставляя обучение, техническую поддержку, и совместно стимулировать спрос», - отметил первый заместитель генерального директора компании «РТ-Информационная безопасность» Артем Сычев.