В РФ начались проверки «дроповодов» и криптообменников

МВД РФ проводит федеральный рейд для сбора информации об операциях с криптовалютой и наладке нового реестра.

В список попадут «дропы, дроповоды, арбитражники, криптообменки и P2P», пишет Telegram-канал Cartesius channel.

Особое внимание уделяется «дроповодам» — от сетевых игроков до независимых участников рынка перепродажи банковских карт.

Под проверку попадают также команды, обслуживающие онлайн-казино и другие площадки, использующие P2P-каналы. В поле зрения МВД оказались и криптообменники — независимо от их масштаба или формата работы.

Цель — усилить работу МВД по привлечению таких участников к ответственности по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Напомним, в РФ начали разработку платформы для отслеживания обмена криптовалют через дропов.