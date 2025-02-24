Неопределенность вокруг тарифов и инфляции в США спровоцировала оттоки из крипофондов

С 15 по 21 февраля отток из криптовалютных инвестфондов составил $508 млн после $415 млн неделей ранее. Такие данные привели в CoinShares.

Аналитики связали продолжение негативной тенденции с неопределенностью касательно тарифов на импорт, инфляции и денежно-кредитной политики в США.

Подобные настроения нашли отражение в падении торгового оборота до $13 млрд с $22 млрд две недели назад.

В инструментах на базе первой криптовалюты наблюдался отток в размере $571 млн против $430 млн в предыдущий отчетный период.

В сегменте американских спотовых биткоин-ETF инвесторы вывели из продуктов $559,4 млн. Негативная динамика продолжилась вторую неделю подряд.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, клиенты направили $2,8 млн (ранее забрали $9,6 млн).

В Ethereum-фондах отток в размере $7,2 млн сменился притоком в $3,7 млн.

Поступления в продукты на основе XRP ускорились с $8,5 млн до $38,3 млн.

Конкуренты на базе Solana, Sui и Litecoin привлекли $9 млн, $1,5 млн и $1,1 млн соответственно.

Напомним, трейдеры допустили превосходство Ethereum над Solana из-за серии скандалов вокруг мем-коинов в последнем блокчейне.

Ранее в QCP Capital обратили внимание на оптимизм в ETH-опционах с погашением после запланированного на апрель хардфорка Pectra.