Wildberries планирует запустить сервис такси в Беларуси

Российский маркетплей Wildberries рассматривает возможность выхода на рынок такси в Беларуси. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российских IT-компанию.

Информацию подтвердил и представитель Wildberries.

По его словам, интерфейс приложения уже готов, но сроки запуска он не уточнил.

«Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов», – отметил представитель компании.

Он также подчеркнул, что за 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что такси в Беларуси может дополнить сервис доставки маркетплейса.