Россия в ночь на воскресенье запустила по Украине 267 беспилотников

В ночь на воскресенье Украину атаковали 267 российских беспилотников.

Как сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это рекордный показатель с февраля 2022 года.

По его словам, в общей сложности были задействованы 138 ударных БПЛА типа «Шахед», а также беспилотники-имитаторы.

Пять человек получили ранения в Кривом Роге, три — в Одесской области. Также пострадали жилые дома и инфраструктура в Киевской, Полтавской и Запорожской областях.

В Киеве в нескольких районах возникли пожары в результате падения обломков беспилотников.