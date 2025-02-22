ХАМАС освободил двух из шестерых израильских заложников.

Как сообщают израильские СМИ, заложники Авера Менгисту и Таль Шохам были переданы Красному Кресту в городе Рафах на юге сектора Газа. Их освобождение подтвердили в ЦАХАЛ. Ожидается, что еще четверо заложников - Элия Коэн, Хишам аль-Сайед, Омер Венкерт и Омер Шем Тов - будут сегодня доставлены боевиками ХАМАС в лагерь беженцев Нусейрат.

Хишам аль-Сайед и Авера Менгисту находились в плену более 10 лет. Они самостоятельно пересекли границу сектора Газа в 2015 и 2014 годах соответственно и с тех пор удерживались боевиками.

Как и в предыдущих случаях освобождения заложников, радикальное движение ХАМАС устроило пропагандистскую церемонию, установив в Рафахе сцену с провокационными плакатами. На одном из них было написано: "Земля отличает своих людей от лиц с двойной национальностью".

В рамках сегодняшнего обмена Израиль освободит 602 палестинских заключенных. В их число войдут 60 человек, отбывающих длительные сроки заключения, 50 человек, отбывающих пожизненное заключение, и 47 человек, повторно арестованных после обмена в 2011 году на пленного военного ЦАХАЛ Гилада Шалита.