ХАМАС освободил еще троих израильских заложников

Боевики террористической группировки ХАМАС выпустили на свободу еще трех заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Как сообщают израильские СМИ, это 53-летний Эли Шараби, 34-летний Ор Леви и 56-летний Охад Бен-Ами. Их передали представителям Красного креста, которые, в свою очередь, вернули их Израилю.

В отличие от прошлых обменов, боевики сдерживали толпу так, что заложникам не пришлось пробираться через нее. Взамен из израильских тюрем должны выпустить 183 палестинца. Среди них 18 приговоренных к пожизненному сроку боевиков, а также 111 задержанных в ходе операции в секторе Газа после 7 октября.

У Бен-Ами двойное гражданство Израиля и Германии. Он был похищен вместе с женой Раз из кибуца Беэри. Женщину отпустили 29 ноября. У пары две дочери Эла и Натали, у которых тоже есть гражданство Германии. Эли Шараби также из кибуца Беэри. Боевики ХАМАС убили 7 октября его жену Лианну и дочерей Нойю и Яэль. Девочкам было 13 и 16 лет. Ор Леви был похищен с музыкального фестиваля Nova. Его жену Эйнав убили в тот день на глазах мужа.

Субботний обмен станет пятым с тех пор, как соглашение о перемирии вступило в силу 19 января. 1 февраля ХАМАС отпустил еще трех израильтян, Израиль взамен выпустил из тюрем более 180 палестинских заключенных.

Из 33 израильских заложников, которые должны быть освобождены в рамках первого этапа сделки, пока вернулись домой 13. Помимо израильтян, боевики ХАМАС освободили пятерых граждан Тайланда.

С 19 января между Израилем и сектором Газа действует режим прекращения огня, согласованный в результате переговоров правительства Израиля и группировки ХАМАС при посредничестве США и арабских стран. По условиям сделки, ХАМАС должен освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа, а Израиль — палестинских заключенных. На первом этапе планируется освободить 33 заложника (8 из них нет в живых) и больше 700 палестинских заключенных (по 30 заключенных за каждого гражданского заложника, и по 50 — за женщин-военнослужащих). В общей сложности, как пишет Newsru.co.il, Израиль планирует отпустить 1904 человека, в том числе 284 отбывающих пожизненное заключение за убийство или пособничество в убийстве.