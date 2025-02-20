Белорусские таможенники не пустили в РФ грузовик с 35 тоннами картофеля

Сотрудники Могилевской таможни пресекли вывоз 35 тонн картофеля из Беларуси в Россию на сумму более 47 тысяч рублей.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, управлял машиной индивидуальный предприниматель - гражданин России, который не представил требуемые для перевозки такой продукции документы.

За нарушение порядка транспортировки продукции Могилевская таможня начала административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.

Информация по данному факту также передана в Комитет государственного контроля Могилевской области для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 13.34 КоАП Республики Беларусь «Осуществление внешнеторговой деятельности без оформленных в установленном порядке разрешительных документов».

Напомним, в Беларуси действует лицензирование на вывоз картофеля. Разовая лицензия на его вывоз выдается Министерством антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с постановлением Совмина № 949 от 11 декабря 2024 г. Решение о выдаче такого документа принимается «исходя из оценки соотношения свободных ресурсов продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии».