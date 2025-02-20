Последнее обновление: 20.02.2025 14:31

МАРТ выявило нарушения в 96% проверенных магазинах торговой сети "Копеечка"

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело "контрольно-аналитические мероприятия" торговой сети "Копеечка", принадлежащей ЗАО "Доброном".

Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам проверок нарушения установлены в 96% подвергнутых мониторингу объектах.

"Направлены рекомендации об устранении нарушений, выданы предписания о запрете реализации продукции с истекшим сроком годности", - информирует МАРТ.

На территории Беларуси ЗАО "Доброном" открыто более 1,1 тыс. розничных торговых объектов.

Ранее МАРТ нашло многочисленные нарушения в сети "Соседи".

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