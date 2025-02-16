Война нанесла Украине ущерб на $170 млрд - KSE Institute

Общая сумма прямых убытков, которые понесла инфраструктура Украины по состоянию на ноябрь 2024 года из-за полномасштабного вторжения России, достигла $170 млрд. Об этом говорится в отчете KSE Institute.

Наибольшие разрушения претерпел жилой сектор - его прямые убытки оцениваются в 60 млрд долларов. В результате войны разрушено или повреждено 236 тысяч жилых зданий, в том числе 209 тысяч частных домов, 27 тысяч многоквартирных зданий и 600 общежитий.

Потери транспортной инфраструктуры - $38,5 млрд. В результате боевых действий повреждено более 26 тысяч км автодорог, что стоило стране $28,3 млрд. Значительные потери понесли и другие транспортные сектора: железнодорожный - $4,3 млрд, портовая инфраструктура - $0,85 млрд, авиационная отрасль - $2 млрд.

Частные авто также пострадали - уничтожено или повреждено 260 тысяч машин, убытки оцениваются в $2,2 млрд.

Общие потери энергетического сектора Украины - $14,6 млрд. РФ полностью уничтожила Каховскую и Днепровскую ГЭС, Трипольскую и Змиевскую ТЭС. Значительно повреждены и другие генерирующие мощности, высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Агропромышленный комплекс потерял $10,3 млрд. Уничтожено 130 тысяч единиц сельхозтехники, 4 млн тонн зернохранилищ, 16 тысяч га многолетних культур. Из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 тысяч га лесов - это еще $4,5 млрд убытков.

Убытки образовательной инфраструктуры - $7,3 млрд. Разрушены или повреждены более 4 тысяч учебных заведений.

Сектор здравоохранения потерял $4,3 млрд - повреждено 1554 медицинских объекта.

Убытки в сфере культуры, спорта и туризма оцениваются в $4 млрд. Разрушен 3921 культурный объект, 399 религиозных сооружений и 343 спортивных комплекса.

Телекоммуникационная и цифровая инфраструктура потеряла $1,2 млрд. В деоккупированных районах разрушения сетей иногда достигали 100%.