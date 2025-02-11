Минпром Беларуси: изменения по уплате утильсбора на авто для импортеров-физлиц будут минимальны

Изменения по уплате утилизационного сбора на автомобили для импортеров – физических лиц будут минимальны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности.

Так, размер утильсбора на новые легковые автомобили, ввозимые гражданами для личных нужд как из государств – членов Евразийского экономического союза, так и из иных иностранных государств, остался на прежнем уровне и составляет 544,5 рубля. Речь об автомобилях со всеми типами двигателей: двигателем внутреннего сгорания или оснащенным гибридной силовой установкой, электродвигателем.

В отношении ввозимых физлицами легковых автомобилей старше 3 лет ставка утилизационного сбора выросла незначительно: с 816,7 рубля до 1089 рублей, что в сравнении с общей стоимостью авто не будет для граждан финансово обременительно.

Также не ожидается рост цен на транспортные средства белорусских и российских производителей.

Как сообщалось, в Беларуси вступили в силу изменения в постановление Совета министров от 1 июля 2019 года Nº 437 «Об утилизации транспортных средств», предусматривающие регулирование размера ставок утилизационного сбора.

«Решение правительства Беларуси об увеличении ставок утилизационного сбора – логичный и своевременный шаг в интересах автомобильного рынка Беларуси и России и предпринят в рамках реализации единой промышленной политики Союзного государства. «Выравнивание» ставок утильсбора со ставками, действующими в России с 1 января 2025 года, позволит наиболее эффективно защитить интересы национальных производителей и стимулировать покупку транспортных средств, произведенных на территории Союзного государства», - прокомментировали в Минпроме.

Повышение цен вследствие роста утильсбора произойдет на транспортные средства, производимые в третьих странах, реализация которых в настоящее время осуществляется через официальную дилерскую сеть иностранных производителей.

В нынешних условиях защита национальных производителей выступает главной задачей, направленной как на сохранение, так и на развитие всей автомобильной отрасли в Беларуси.

«Сегодня предприятия вкладывают значительные средства в увеличение уровня локализации своей продукции, в ее продвижение, на научно-исследовательские разработки и, в целом, на маркетинговые мероприятия, позволяющие создавать и обеспечивать качественное сервисное обслуживание автомобилей», - считают в Минпроме.

В данном контексте ведомство напоминает, что СЗАО «БЕЛДЖИ» выпускает автомобили под собственным брендом BELGEE (Х50, Х70 и S50). Производственная мощность завода 250 автомобилей в сутки, что соответствует 90 тысяч штук в год. На 2025-2026 годы запланированы работы по проведению модернизации завода и выхода на производственную мощность в 120 тысяч штук в год. С целью оптимизации ценовой политики предприятие предлагает скидки и акции, а также «приемлемые для покупателей кредитные программы».

В Минпроме полагают, что реализация документа будет способствовать «защите интересов отечественных производителей транспортных средств и граждан».