В России на смену популярного китайского кроссовера пришел белорусский Belgee X70

В России прекращены продажи популярного кроссовера Atlas Pro китайского бренда Geely.

Как пишет «Автостат», автомобиль убрали с официального сайта компании, а новую машину можно купить только из остатков у дилеров.

Geely Atlas Pro был одним из самых популярных кроссоверов на российском рынке. Его продажи осуществлялись с лета 2021 года. Изначально российским покупателям предлагалась версия с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л. с. с передним и полным приводом. Машина оказалась востребованной и впоследствии продавалась в России в нескольких версиях, в том числе в модификации с системой мягкого гибрида 48V EMS.

На смену Geely Atlas Pro пришел белорусский Belgee X70, который является лицензионной копией китайской модели. При этом ранее китайская компания сообщала о планах вывести на российский рынок Geely Atlas второго поколения на основе модульной платформы CMA, которая также применяется на моделях Geely Tugella, Monjaro и Volvo XC40.