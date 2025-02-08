Северная Корея начнет производить разработанные совместно с Россией беспилотники

В этом году Северная Корея начнет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией. Об этом сообщил японский вещатель NHK со ссылкой на многочисленных неназванных собеседников, осведомленных о планах Пхеньяна.

Они рассказали, что две страны достигли соглашения, согласно которому Северная Корея получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства.

Эти договоренности появились на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. В прошлом году они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Собеседники утверждают, что соглашение о разработке беспилотников заключено в обмен на развертывание Северной Кореей солдат для помощи России в войне против Украины.

При этом они говорят, что Россия не хочет поддерживать КНДР в разработке ядерного оружия. Они рассказали, что Москва обеспокоена тем, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, усложнят отношения Северной Кореи с Соединенными Штатами, а также с соседними странами, включая Китай.