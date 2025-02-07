Депутаты ратифицировали протокол к договору Беларуси и РФ о налогообложении по косвенным налогам

Депутаты 7 февраля на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва ратифицировали протокол о внесении изменений в договор между Беларусью и РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года.

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, протокол разработан в соответствии с договором для его актуализации с учетом новых норм в налоговых законодательствах Беларуси и России, касающихся льгот по НДС и акцизам, и подписан в Москве 20 сентября 2024 года

В частности, уточнен порядок расчета трансфертов, внесены изменения в ряд приложений, таких как "Минимальный перечень подакцизных товаров и услуг", "Перечень освобождений, льгот по уплате акцизов", "Категории налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость", "Операции (обороты), освобождаемые от налога на добавленную стоимость" и прочее.

Протокол распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.