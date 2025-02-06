Дело основателя Telegram Павла Дурова поступит в суд не ранее 2026 года

Дело основателя Telegram Павла Дурова во Франции не будет передано в суд в течение года или больше. Об этом пишет Wired со ссылкой на местную прокуратуру.

По словам пресс-секретаря ведомства Мейлис де Рек, пока слишком рано обсуждать какое-либо мировое соглашение между властями и бизнесменом.

Мессенджер привлек внимание правоохранителей, когда зимой 2024 года отказался раскрыть личность одного из своих пользователей, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. В марте Франция выдала ордер на арест Дурова и его брата Николая.

В дальнейшем к делу Telegram подключилось специализированное французское подразделение по борьбе с киберпреступностью, известное как J3.

После изменения внутренних политик мессенджера по раскрытию информации власти нескольких стран отметили положительный сдвиг в сотрудничестве с платформой. По словам правоохранителей, выполнение Telegram запросов на метаданные помогает в многочисленных расследованиях, особенно в сфере торговли наркотиками.

По информации издания, пока Павел Дуров «застрял» во Франции, инвесторы Telegram опасаются за долгосрочное будущее компании, а команда платформы находится в подвешенном состоянии, не зная, потребует ли ситуация смены лидера.

Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа 2024 года.

Следователи предъявили ему обвинение в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью. В их числе — соучастие в распространении наркотиков, детской порнографии, а также отказ предоставить информацию по запросу уполномоченных органов.

Через пять дней Павла Дурова отпустили под залог в €5 млн с обязательством дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Ему также запрещено покидать пределы Франции.

Сам Дуров отрицает выдвинутые против него обвинения.

В декабре основателя Telegram впервые допросили по существу дела, однако детали остались неизвестными.

Напомним, вскоре после задержания Дуров анонсировал усиленную модерацию мессенджера. Тогда же платформа стала оперативно обрабатывать и отвечать на юридические запросы от европейских властей.

В открытом доступе появилась статистика юридических обращений из ряда стран на раскрытие пользовательских данных.