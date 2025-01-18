Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал французским следователям улучшить регулярный мониторинг соблюдения пользователями правил соцсети. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на собственные источники.

Согласно их информации, еще на допросах в декабре Дуров заверил, что "улучшит процедуры модерации". Он также заявлял, что соцсеть каждый месяц удаляет "от 15 до 20 млн аккаунтов в мире за нарушение законодательства".

По данным радиостанции, Дуров также отметил, что проблема борьбы с нелегальным контентом касается не только Telegram, но и других похожих сервисов.

Судебные следователи, в свою очередь, подчеркнули, что, согласно их данным, несмотря на предпринимаемые Дуровым усилия, в последние месяцы использовать Telegram в незаконных целях стали даже интенсивнее.

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер незаконного контента.

Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора и обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.