Баку уведомил Москву о прекращении работы "Россотрудничества" в Азербайджане

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности агентства "Россотрудничество" на территории Азербайджана. Об этом сообщает Report со ссылкой на хорошо информированные источники.

Азербайджан продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела вне зависимости от того, откуда оно исходит.

Свидетельством также является и то, что аналогичное решение было ранее принято в отношении американского агентства USAID, причем еще до инаугурации президента Д. Трампа и его последующего решения о ликвидации данной структуры.

"Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер", - отмечают источники.

В январе на телеканале Baku.tv вышел репортаж о культурном центре «Русский дом» в Баку, который курирует "Россотрудничество". Глава агентства Евгений Примаков в своем Telegram-канале назвал репортаж, в котором «Русский дом» обвинялся в шпионской деятельности, лживым и "гнусным" и пообещал, что подаст иск о защите деловой репутации.

Отношения между Москвой и Баку стали напряженными после крушения самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. В конце декабря Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и повторил свои утверждения в начале января.

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», - заявил Алиев.