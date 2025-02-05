Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им "оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

Объединенные Арабские Эмираты выступили посредником при обмене военнопленных.