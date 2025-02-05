Последнее обновление: 05.02.2025 15:42

Путин внес на ратификацию договор с Беларусью о гарантиях безопасности

Путин внес на ратификацию в парламент договор с Беларусью о гарантиях безопасности. Соответствующее его распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года", - говорится в документе.

После состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Лукашенко сообщил, что попросил Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Путин, что комплекс "Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года.



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