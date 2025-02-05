Последнее обновление: 05.02.2025 15:15

Запустить белорусский электротранспорт планируют в Хабаровском крае

Белорусский электротранспорт в пилотном режиме могут начать использовать в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале по итогам посещения завода "Белкоммунмаш" в Минске.

"<...> Лукашенко во время нашей встречи отметил, что страна готова предложить пакет решений по переходу отдельного города на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры. На заводе "Белкоммунмаш" мы смогли убедиться, что выпускаемая техника вполне подошла бы под климатические условия Дальнего Востока", - написал Демешин.

Отмечается, что ежегодно на заводе выпускают до 300 троллейбусов, электробусов и трамваев, в том числе новую модель с низкопольным трехсекционным вагоном. Для этих видов транспорта там также производят зарядные станции. Большая часть комплектующих - белорусского производства.

"Конечно, такой проект интересен нам. Надо проработать все детали, соотнести затраты с той выгодой, которую получит Хабаровский край. Мы поступательно меняем подвижной состав городского общественного транспорта, но сделанного пока мало. Особенно нужно обновить парк трамваев в краевом центре", - написал глава региона.



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