Страны ЕАЭС согласовали определение общего рынка газа

Общим рынком газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) признается сложившаяся на 1 января 2025 года система отношений в этой сфере. Об этом говорится в решении Высшего Евразийского экономического совета, принятом в декабре 2024 года и опубликованном на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Принимая во внимание положение договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и необходимость обеспечения потребностей экономик государств-членов Евразийского экономического союза в газе и надежности его поставки, учитывая экономические интересы государств-членов, включая особенности функционирования и развития внутренних рынков газа государств-членов, Высший Евразийский экономический совет решил определить общий рынок газа союза как сложившуюся по состоянию на 1 января 2025 года систему взаимоотношений между государствами-членами в газовой сфере, сформированную с учетом законодательства государств-членов и международных договоров между государствами-членами", - говорится в решении.

ЕЭК было поручено подготовить совместно со странами союза проект плана развития общего рынка газа ЕАЭС до 2030 года и представить его для рассмотрения ВЕЭС в 2026 году. Одновременно планируется внести изменения в договор о ЕАЭС.

Текущая редакций договора о ЕАЭС предполагает создание общих энергорынков союза с 2025 года. Страны союза в мае 2024 года скорректировали сроки запуска общего рынка электроэнергии, перенеся их на 1 января 2027 года. При этом сообщалось, что аналогичный перенос возможен и в отношении других энергорынков (газа и нефти, нефтепродуктов).