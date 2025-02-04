Последнее обновление: 04.02.2025 14:43

В Беларуси кредитный портфель малого и среднего бизнеса в 2024 году вырос почти на 40%

В Беларуси кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам 2024 года вырос почти на 40%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Этим результатам способствовала целенаправленная политика правительства по повышению доступности капитала для предпринимательских инициатив", - утверждает ведомство.

По данным Минэкономики, средняя процентная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства за последние два года снизилась почти на треть. Как следствие, доля малого и среднего бизнеса в общем объеме кредитования банками экономики превысила 40%.

Условный рейтинг видов деятельности малого бизнеса, получивших финансирование, возглавили сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, финансы и транспорт.



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