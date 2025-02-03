В Швеции не нашли доказательств диверсии при повреждении кабеля 26 января

Шведская прокуратура сообщила, что в понедельник, 3 февраля, освободит судно Vezhen, которое подозревается в повреждении кабеля связи между Латвией и Швецией.

По данным властей, предварительное расследование установило, что речь не идет о диверсии.

Повреждение кабеля связи между Латвией и Швецией было обнаружено 26 января. В рамках расследования было задержано грузовое судно Vezhen. Шведские власти поднялись на борт, после чего прокуратура арестовала Vezhen.

Первоначально власти подозревали диверсию и начали расследование. Однако теперь они отвергли эту версию.

Прокуратура заявила, что расследование показало: повреждение кабеля не было диверсией. Было установлено, что свою роль сыграли погодные условия, плохое оборудование и навыки управления судном.

"Предварительное расследование произошедшего было систематическим и всесторонним", – сообщил в пресс-релизе прокурор Мац Льюнгквист.

Шведский государственный телеканал SVT сообщает, что судну разрешено покинуть территориальные воды Швеции. В рамках предварительного расследования власти продолжают выяснять, были ли в ходе инцидента совершены другие преступления. В то же время арест с судна был снят, и оно может покинуть Карлскруну.

"Благодаря допросам, аресту и осмотру места происшествия мы можем уверенно заявить, что это не было диверсией. Однако мы смогли установить, что повреждение кабеля действительно было вызвано именно арестованным судном", – сказал Льюнгквист.

Ситуация в Балтийском регионе остается напряженной после серии повреждений электрокабелей, линий связи и газопроводов, начиная с вторжения России в Украину в 2022 году.

Недавно власти Норвегии освободили грузовое судно, которое также подозревалось в повреждении телекоммуникационного кабеля между Швецией и Латвией. По данным властей, полиция не нашла связи с этим инцидентом.