Последнее обновление: 27.01.2025 10:45

Швеция задержала судно после очередного повреждения латвийского подводного кабеля

Шведская прокуратура в воскресенье вечером объявила о начале расследования в отношении возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд ранее в тот же день. Об этом сообщает AP.

Кроме того, шведская прокуратура и выдала ордер на задержание судна в Балтийском море, которое подозревается в совершении диверсии.

"В расследовании участвуют несколько ведомств, в том числе Оперативный департамент Национальной полиции, Береговая охрана и Вооруженные силы", – заявил старший прокурор Отдела национальной безопасности Матс Люнгквист.

Шведская береговая охрана подтвердила местным СМИ, что находится на месте возле судна, которое журналисты идентифицировали как судно Vezhen под флагом Мальты, стоящее на якоре возле порта Карлскруна.

"Мы находимся непосредственно на месте задержанного судна и принимаем меры в соответствии с решением прокурора", – сказал представитель береговой охраны Маттиас Линдхольм.

Согласно данным Vesselfinder, судно вышло из российского порта Усть-Луга несколькими днями ранее и в момент предполагаемого повреждения курсировало между Готландом и Латвией.

26 января стало известно о повреждении подводного оптоволоконного кабеля Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC).

Напомним, 14 января генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.



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