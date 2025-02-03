Минтранс попросил авиакомпании оценить переход на отсутствующее в России биотопливо

Минтранс попросил авиаперевозчиков оценить перспективы, целесообразность, риски и издержки использования биологического топлива на своих рейсах. Ведомство собирает информацию в рамках запроса Минэнерго в Минтранс, пишет газета «Коммерсантъ».

Собеседники издания в перевозчиках подтвердили получение письма, а близкий к Минтрансу источник описал общую позицию авиакомпаний как «осторожную теоретическую готовность на фоне технической нереализуемости и экономической нецелесообразности».

Авиакомпаниям предложили прокомментировать возможное применение биотоплива для получения налоговых преференций в связи, как говорится в письме, с зеленым тарифом, «навязываемым странами «коллективного Запада».

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 2027 году введет платы за выбросы CO2 (углекислый газ или диоксид углерода) в рамках программы CORSIA.

С 2025 года все топливо, используемое для заправки самолетов в европейских аэропортах, должно содержать не менее 2% авиационного топлива с минимальным углеродным следом (sustainable aviation fuel, SAF), произведенного на основе растительного сырья, требует законодательство ЕС.

Россия остается членом ICAO, и как с 2027 года будут оплачиваться полеты даже в дружественные страны, пока сложно сказать, сказал собеседник издания, близкий к Минтрансу.

Вопросы внедрения биотоплива в России следует начинать с определения гостребований и стандартов к топливу и оборудованию, а также составления правил и технологий использования и эксплуатации биотоплива, рассказал «Коммерсанту» источник в отрасли. По словам другого отраслевого собеседника, для сертификации биотоплива потребуется участие разработчиков зарубежной авиатехники, что сейчас невозможно. Применять биотопливо можно начать после испытаний на Sukhoi Superjet 100, если Аэрофлот и компания «Газпром нефть» захотят продолжать проект для получения преференций, уверены несколько собеседников. Как напоминает газета, еще в ценах 2021 года российские аналитики оценивали, что использование биотоплива повысит стоимость билетов на 250-300 рублей.

Узнать мнение авиаперевозчиков поручил первый вице-премьер Денис Мантуров для проработки федерального проекта о биоэнергетике в составе нацпроекта по биоэкономике. Минэнерго предоставит отчет в Минпромторг.

В России биотопливо не производится. Его разработка для авиации продолжается, заверили в компании «Газпром нефть», не назвав сроки вывода на продажу.

Российские авиакомпании занимались внедрением биотоплива до 2022 года. Осенью 2021 года компания «Газпром нефть» и Аэрофлот договорились о сотрудничестве в создании первого в России производства SAF. В декабре того же года Аэрофлот, S7 Group, Airbus и «Газпром нефть» подписали декларацию о создании биотопливного союза «Евразийский SAF альянс», целью которого стала организация первого полета на смеси биотоплива не позднее 2024 года. В декабре S7 выполнила первый в России рейс с использованием биотоплива.

В январе 2025 года биокеросин стоил $1,75–2,05 тыс. за тонну, что на $1-1,3 тыс. за тонну дороже авиакеросина на базисе Северо-Западной Европы, отмечает старший консультант «Петромаркета» Константин Квон. Высокая цена на биотопливо объясняется дорогим сырьем, энергией, необходимой на синтез топлива, а также низкими объемами производства. Со слов аналитика, без дополнительного стимулирования биокеросин «не летает».