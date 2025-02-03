Россия пыталась создать "долларовый резерв" в Турции для обхода санкций

В 2022 году Россия попыталась использовать проект строительства АЭС "Аккую" в Турции для создания "офшорного долларового резерва", который должен был помочь Москве обходить санкции. Об этом рассказали The Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники.

По их словам, в выстраивании схемы участвовали высокопоставленные российские чиновники, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину, и турецкие официальные лица из окружения президента Реджепа Эрдогана, в частности один из его ближайших советников, глава Национальной разведки Турции Ибрагим Калын.

Согласно плану, Газпромбанк, не находившийся на тот момент под санкциями США, должен был предоставить кредит в размере около $9 млрд на строительство "Аккую", которым занимается "Росатом".

Деньги предполагалось переслать через два американских банка - JPMorgan и Citigroup - на счет АЭС в крупнейшем государственном банке Турции "Зираат", а затем перенаправить их на счета российских компаний в этой же кредитной организации.

В этом случае, как отмечает WSJ, Москва могла избежать необходимости осуществлять дальнейшие транзакции через США. Финансировать кредит тайно должен был Банк России. Интерес Турции к схеме объяснялся тем, что страна могла привлечь необходимые ей доллары, чтобы бороться с разогнавшейся инфляцией.

Как пишет WSJ, России удалось перевести в Турцию более $5 млрд летом 2022 года. Однако это привлекло внимание Минюста США, который заблокировал очередной транш через JPMorgan на $2 млрд. Эти средства заморозили, а в 2024 году прокуроры начали искать возможность конфисковать деньги через подачу гражданского иска, но администрация президента Джо Байдена остановила процесс из-за опасений, что это ухудшит отношения с Турцией.