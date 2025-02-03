Последнее обновление: 03.02.2025 17:16

Команда Маска работает над полной ликвидацией USAID

Категории: США USAID

Команда Маска работает над полной ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил сам американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий Министерство эффективности правительства (DOGE) при администрации президента США Дональда Трампа.

В разговоре, в котором приняли участие бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами, сенаторы-республиканцы Джонни Эрнст и Майк Ли, Маск заявил, что они работают над закрытием USAID, сообщает Reuters.

"Она безнадежна" – сказал Маск, добавив, что Трамп поддерживает это решение.

Накануне Маск заявил, что USAID якобы финансировала на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, убившего миллионы людей", и подчеркнул, что агентству "следует погибнуть".

Тогда же появились сообщения, что администрация Трампа отстранила от работы двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как они отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Илона Маска. Сам президент США заявил, что его администрация лишается "радикальных сумасшедших", якобы руководивших USAID.



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