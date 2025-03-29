Госдеп официально уведомил Конгресс США о роспуске USAID

Госдепартамент США официально проинформировал Конгресс страны о том, что фактически распускает Агентство по международному развитию (USAID) и передает часть его функций в ведение МИД. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, размещенном на сайте ведомства.

«Сегодня (28 марта – прим.) Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию, которая предусматривает передачу отдельных функций USAID Государственному департаменту до 1 июля 2025 года, и прекращение других функций USAID, которые не отвечают приоритетам администрации», - говорится в сообщении.

Рубио подчеркнул, что правильно используемая иностранная помощь может продвигать национальные интересы США, защищать их границы и укреплять партнерские отношения с ключевыми союзниками. «К сожалению, USAID уже давно отошло от своей первоначальной миссии. В результате «выигрыш был слишком мал, а затраты слишком высокими», говорится в заявлении.

По словам Рубио, благодаря президенту США Дональду Трампу «эта лживая и финансово безответственная эпоха закончилась».

«Мы переориентируем наши программы помощи на зарубежные страны таким образом, чтобы они были напрямую согласованы с тем, что лучше для Соединенных Штатов и наших граждан», - сказал госсекретарь США.

При этом он заверил, что Вашингтон продолжит важные программы по спасению жизней и сделает «стратегические инвестиции, которые укрепляют наших партнеров и нашу страну».

Агентство Reuters пишет, что Госдеп увольняет практически всех сотрудников Агентства международного развития (USAID), которые не попали под предыдущие увольнения. В пятницу сотрудники узнали, что все должности, которые по закону не обязаны сохраняться, будут сокращены.

Агентство США по международному развитию (USAID) одним из первых подверглось сокращению финансирования в рамках деятельности DOGE во главе с Илоном Маском. Госсекретарь США Марко Рубио 10 марта заявил, что США официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Федеральный судья США постановил, что Илон Маск и его Департамент по вопросам эффективности государственного управления (DOGE), вероятно, использовали неконституционные полномочия для ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).